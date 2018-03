Líderes africanos pedem o envio de soldados americanos à Libéria Aumentou nesta segunda-feira a pressão para que os Estados Unidos contribuam com o envio de uma força de manutenção de paz à conturbada Libéria. Líderes africanos pediram o envio de aproximadamente 2.000 soldados americanos e querem uma resposta do presidente dos EUA, George W. Bush, antes de sua visita à África, o que deverá ocorrer em julho deste ano. Embaixadores dos países-membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e líderes do oeste da África estão reunidos em Gana com o objetivo de estabelecer uma força internacional de 5.000 homens capaz de se posicionar entre as forças rebeldes e os soldados do presidente liberiano, Charles Taylor. Os Estados Unidos manifestaram boa-vontade em desempenhar alguma função nos esforços para pacificar a Libéria, apesar de não terem se engajado em nenhum acordo específico de envio de tropas.