Líderes africanos vão à Líbia tentar cessar-fogo

Um grupo de cinco líderes africanos, liderado pelo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, vai à Líbia neste domingo para se reunir com o líder Muamar Khadafi e com os rebeldes para tentar fechar um cessar-fogo no país.

Fazem parte do grupo, além de Zuma, os presidentes da República Democrática do Congo, da Mauritânia, do Mali e de Uganda.

O grupo deve se reunir com Khadafi na capital, Trípoli, e então se dirigir a Benghazi, onde vão se encontrar com representantes do movimento rebelde.

A União Africana pediu o fim imediato dos confrontos na Líbia e propôs um período de transição para implementar reformas políticas no país.

Um porta-voz dos rebeldes afirmou que o acordo deve incluir a saída do poder de Khadafi e seus filhos.

Mas, de acordo com o correspondente da BBC em Benghazi Jon Leyne, no momento não há sinais de que governo e rebeldes sintam a necessidade de se comprometer com um cessar-fogo.

Confronto em Ajdabiya

Pelo segundo dia a cidade de Ajdabiya enfrenta confrontos violentos entre as forças do líder Muamar Khadafi e os rebeldes neste domingo.

Ajdabiya é a última cidade controlada pelos rebeldes no leste antes de se chegar ao bastião rebelde de Benghazi e está em um ponto estratégico, que dá acesso à grandes áreas controladas pelos rebeldes.

De acordo com Jon Leyne, as forças do governo realizaram novos ataques, vindas do deserto. Os combatentes rebeldes afirmam que estão retomando o controle da cidade.

Neste domingo foram ouvidas grandes explosões na cidade e disparos de artilharia pesada.

A Otan (aliança militar ocidental), por sua vez, informou neste domingo que suas aeronaves conseguiram destruir 15 tanques do governo que cercavam a cidade de Misrata, no oeste da Líbia.

Trinta e quatro nações estão envolvidas nas operações internacionais na Líbia, atualmente comandadas pela Otan. De acordo com a resolução da ONU, a missão é proteger civis.