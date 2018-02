Líderes da África Ocidental prometem medidas firmes contra Ebola

"Os presidentes reconhecem a gravidade do surto de Ebola em seus países. Eles estão determinados a tomar todas as medidas extraordinárias para conter o Ebola em seus países", disse Chan no fim das conversas na capital da Guiné, Conacri.

Ela disse que o foco de ação será a zona transfronteiriça onde 70 por cento dos mais de 1.323 casos de Ebola foram localizados.

Chan também fez um apelo ao resto do mundo pelo fornecimento de mais médicos especialistas e financiamento para combater o surto, que matou 729 pessoas até agora.

(Reportagem de Saliou Samb)