Líderes de Charleston pedem remoção da bandeira da Confederação

CHARLESTON, EUA - A governadora do Estado de Carolina do Sul, Nikki Haley, e um grupo de líderes políticos e religiosos da região de Charleston pediram nesta segunda-feira, 22, para que os legisladores estaduais votem com urgência, nesta semana, para a remoção da bandeira da Confederação, polêmico símbolo do sul escravagista dos Estados Unidos, cinco dias depois do assassinato de nove negros em uma igreja Metodista de Charleston, por um jovem branco.

Nikki e outras autoridades, incluindo o prefeito de Charleston, Joseph P. Riley, e o senador da cidade Marlon Kimpson, exortaram para que os legisladores permaneçam em sessão e votem o quanto antes, nesta terça-feira, para derrubar a bandeira que está em frente à Assembleia Legislativa de Columbia, capital da Carolina do Sul.

O reverendo Nelson Rios III, da Rede de Ação Nacional, disse que a bandeira deve ser removida antes que o corpo do pastor e senador Clementa Pinckney chegue à Assembleia Legislativa na quarta-feira. Pinckney e oito outros membros da igreja foram mortos a tiros na semana passada enquanto estudavam a Bíblia na Igreja Africana Metodista Episcopal de Emanuel.

O atirador de Charleston, o jovem branco Dylann Roof, tinha um blog abertamente racista, que exibe dezenas de fotos do suspeito com armas, queimando a bandeira americana, exibindo a bandeira da Confederação e justificando o crime por seu ódio contra os negros. / ASSOCIATED PRESS