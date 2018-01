Líderes da Índia e Paquistão têm encontro histórico O primeiro-ministro da Índia, Atal Bihari Vajpayee, manteve hoje seu primeiro diálogo direto com seu colega do Paquistão, Zafarula Jan Yamali, desde que os dois vizinhos estiveram à beira de uma guerra há dois anos. O encontro, realizado depois da abertura oficial de uma cúpula de três dias da Associação do Sudeste Asiático para a Cooperação Regional, que ocorre em Islamabad, serviu para preparar o terreno para uma próxima reunião entre Vajpayee e o presidente paquistanês, Pervez Musharraf. As conversações, realizadas numa sala do centro de convenções onde ocorre a cúpula, geraram esperanças de que as relações entre ambos os rivas, que possuem armas atômicas, melhorem. Dos 30 minutos de reunião entre Vajpaayee e Yamali, 15 foram dedicados a uma conversa sem a presença de testemunhas. Índia e Paquistão disputam a região da Caxemira, que faz divisa entre os dois países.