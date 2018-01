Líderes da UE elegem holandês o "czar antiterrorismo" Os líderes dos países da União Européia (UE), reunidos hoje na capital belga, designaram o ex-ministro do Interior holandês, o liberal Gijs de Vries, coordenador europeu do combate ao terrorismo - um cargo já intitulado "czar antiterrorista" pela mídia. A decisão foi anunciada por Bertie Ahern, primeiro-ministro da República da Irlanda - país que exerce a presidência rotativa da UE. Ainda sob o impacto dos atentados terroristas de Madri que deixaram 190 mortos, a cúpula que contou com a presença de todos os líderes da instituição foi dedicada basicamente à luta contra o terrorismo. Entre os participantes estavam o chanceler alemão, Gerhard Schroeder, o presidente francês, Jacques Chirac, e os primeiros-ministros Tony Blair (britânico), Silvio Berlusconi (italiano) e José María Aznar (espanhol). Os dirigentes aprovaram um pacote antiterrorista que inclui ordens de prisão válidas em todos os países da comunidade, trocas de "informações" entre todos os serviços de segurança dos países membros e até mesmo monitoramento de conversas por telefones celulares. Os dirigentes marcaram para meados de junho a retomada das negociações sobre o projeto de Constituição européia, cuja redação original é vetada por Polônia e Espanha. PRISÕES E AMEAÇAS - Em meio ao encontro, a polícia espanhola anunciou a prisão de mais cinco suspeitos do atentado de Madri, elevando para 18 o total de detidos. Simultaneamente, na França, um grupo extremista autodenominado AZF anunciava decisão de "suspender temporariamente" planos de dinamitar ferrovias do país "até aprimorar a capacidade de levá-los adiante".