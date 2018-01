Líderes da UE querem que asiático substitua Kofi Annan Os líderes da União Européia e de 13 países asiáticos concordaram, nesta segunda-feira, que o sucessor do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que deixará o cargo em dezembro, será um asiático, informaram fontes do Governo italiano. Os líderes dos países-membros da UE tiveram uma discussão informal sobre este assunto com os dirigentes de Japão, China, Coréia do Sul, Brunei, Camboja, Laos, Indonésia, Malásia, Mianmar (Birmânia), Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã, durante a VI cúpula Asem (UE-Ásia), organizada pela Presidência finlandesa da UE. Segundo as fontes, os países da UE ainda não decidiram se respaldarão a candidatura do sul-coreano Ban Ki-moon, um dos Favoritos. Pela tradição de rotação geográfica, o novo secretário-geral da ONU deveria ser asiático, já que os anteriores procediam da Europa (o austríaco Kurt Waldheim, de 1972 a 1981), da América (o peruano Javier Pérez de Cuéllar, de 1981 a 1191) e da África (o egípcio Butros Ghali, de 1991 a 1996, e o ganês Annan, a partir de 1996). No entanto, os EUA defendem que o sucessor de Annan deve ser uma pessoa qualificada, não importa sua procedência. Na prática, a decisão sobre a nomeação está nas mãos dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança - EUA, Reino Unido, França, China e Rússia -, embora deva ser apoiada por 192 países da Assembléia Geral.