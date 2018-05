Líderes das Coréias vão se reunir dia 28 em Pyongyang O líder da Coréia do Norte, Kim Jong-il, e o presidente da Coréia do Sul, Roh Moo-hyun, vão reunir-se do dia 28 ao dia 30 na capital norte-coreana, Pyongyang, anunciaram ontem os respectivos governos. Será a segunda reunião de cúpula entre os dois países. A primeira, que Kim manteve em junho de 2000 em Pyongyang com o então presidente sul-coreano Kim Dae-jung, marcou o início de um processo de reconciliação sem precedentes. Foram desenvolvidos projetos de cooperação econômica e ocorreram reuniões de famílias divididas pela fronteira mais fortificada do mundo. Após o encontro de 2000, Kim prometeu visitar Seul, mas, por preocupações com a segurança, a nova cúpula foi marcada para Pyongyang. O líder norte-coreano raramente deixa o país. O novo encontro ''''vai expandir e desenvolver as relações norte-sul'''', assinalou o assessor de Segurança Nacional de Roh, Baek Jong-chun. Os dois países permanecem tecnicamente em conflito desde o armistício que encerrou a Guerra da Coréia (1950-53).