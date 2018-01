Líderes das Farc chegam à Colômbia para participar de reuniões sobre novo acordo de paz

BOGOTÁ - Líderes da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) chegaram na segunda-feira a Bogotá e várias outras localidades da Colômbia para participar de reuniões sobre a implementação do novo acordo de paz assinado com o governo para encerrar um conflito de mais de meio século, informou o grupo rebelde.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Secretariado Nacional das @FARC_EPueblo na cidade de Bogotá para reuniões sobre a #ImplementaciónYA do #AcuerdoDefinitivo", reportou a agência Nueva Colombia Noticias, que divulga informações sobre os insurgentes, em sua conta no Twitter, acompanhada de três fotos em que aparecem os comandantes guerrilheiros.

Nas imagens estão cinco dos nove integrantes do Secretariado das Farc, o órgão permanente de direção da principal e mais antiga guerrilha do país. Entre eles estão Joaquín Gómez, Bertulfo Álvarez, Mauricio Jaramillo, Carlos Antonio Lozada e Pastor Alape.

Os dois últimos estão na capital colombiana desde a semana passada, quando se reuniram com membros da ONU e do governo para examinar um incidente - no âmbito do cessar-fogo vigente desde agosto - no sul de Bolívar, no qual morreram dois guerrilheiros.

O mesmo órgão de comunicação das Farc havia publicado anteriormente uma foto em que o líder máximo dos insurgentes, Rodrigo Londoño - conhecido como "Timochenko" -, e o chefe de negociações da guerrilha, Iván Márquez, se preparavam para viajar de Havana, sede dos diálogos de paz, para a capital colombiana. / AFP