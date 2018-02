Líderes de Burkina Faso negociam governo interino

Compaore renunciou ao cargo depois de passar 27 anos no poder e foi rapidamente substituído por militares. Contudo, enviados internacionais estão pressionando a nação africana a designar rapidamente um líder civil para comandar o país durante o período de transição até que novas eleições sejam convocadas.

As negociações da quarta-feira falharam em apontar um chefe de Estado para Burkina Faso, mas diplomatas afirmam que ambos os lados concordaram que o período de transição deve durar um ano e que as eleições devem ser realizadas em novembro de 2015. Fonte: Associated Press.