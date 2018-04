Líderes de Europa e África condenam violência na Síria Líderes de 10 nações do sul da Europa e do norte da África condenaram os "crimes hediondos" cometidos pelas "forças do governo da Síria e suas milícias". Em um comunicado final divulgado neste sábado no Fórum Mediterrâneo Ocidental, eles pediram que o regime de Bashar al-Assad garanta a segurança dos cidadãos. O evento reuniu os líderes da França, Itália, Espanha, Portugal Malta, Argélia, Tunísia, Marrocos, Líbia e Mauritânia.