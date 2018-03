Líderes de protestos na Tailândia se entregam à Polícia Os líderes da plataforma opositora Aliança do Povo pela Democracia (PAD) se entregaram nesta sexta-feira, 10, à Polícia da Tailândia, pondo fim a meses de mobilização popular para derrubar o governo. Sete dirigentes do PAD liderados por seu fundador, Sonthi Limthongkul, se apresentaram em uma delegacia em Bangcoc, informou o advogado do partido, Suwat Apaipak.