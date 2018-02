Líderes de Sudão do Sul e Sudão negociam fronteira e petróleo Os presidentes do Sudão e do Sudão do Sul tiveram nO sábado sua primeira reunião desde que os seus países quase foram à guerra em abril, dando esperançaS de um acordo negociado sobre petróleo e disputas fronteiriças antes do prazo de 2 de agosto estipulado pelo Conselho de Segurança da ONU.