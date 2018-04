Líderes defendem saída gradual de tropas do Afeganistão Os líderes mundiais reunidos em Londres, hoje, concordaram com um cronograma para a entrega da segurança nas províncias afegãs, a partir do fim de 2010. No comunicado final do encontro, os líderes também se comprometeram com fundos para um plano com o objetivo de persuadir os militantes do Taleban a renunciar à violência - sem, contudo, oferecerem valores específicos.