Líderes do Caribe não reconhecem novo governo do Haiti Numa declaração formal, a Comunidade do Caribe negou-se na madrugada deste sábado a reconhecer o governo interino do Haiti. No fim de uma reunião de cúpula, os líderes caribenhos insistiram que a ONU investigue a derrubada do presidente Jean-Bertrand Aristide. "Ainda não estamos satisfeitos", disse o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, no encerramento da reunião de dois dias. "Vamos observar a evolução dos acontecimentos". Os líderes emitiram uma declaração assinalando que "não devem ser adotadas ações que legitimem as forças rebeldes" haitianas. Eles lamentaram recentes declarações do primeiro-ministro haitiano, Gerard Latortue, nas quais classificou os rebeldes de "lutadores da liberdade". Latortue suspendeu a participação do Haiti na Comunidade do Caribe (Caricom), por ter apoiado a decisão da Jamaica de conceder asilo temporário a Aristide. "Em vista dos fatos, não é possível receber o governo interino nas assembléias da comunidade", disseram os líderes. Para eles, "houve uma interrupção do processo democrático" no Haiti. Os líderes voltaram a pedir à Assembléia Geral da ONU que investigue denúncias de Aristide de que agentes americanos armados o forçaram a deixar o país em 29 de fevereiro, no momento em que os rebeldes ameaçavam atacar a capital.