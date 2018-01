Líderes do Caribe pedem eleições no Haiti Líderes das nações do Caribe encerraram uma reunião de cúpula, hoje, na capital de Cuba, afirmando terem obtido garantias do presidente do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, que poderiam levar à antecipação das eleições legislativas no país, que vive uma situação política instável. ?Eleições são o único meio de legitimar um governo em qualquer sociedade democrática?, diz o pronunciamento conjunto dos líderes, divulgado na noite de ontem. As autoridades caribenhas se disseram ?profundamente preocupadas com a contínua instabilidade no Haiti e com a quebra da ordem social?. O presidente da Guiana, Bharrat Jagdeo, atual presidente da Comunidade Caribenha, disse que Aristide nomeou um representante para um conselho eleitoral e indicou estar disposto a pagar reparações às vítimas dos conflitos no Haiti. Aristide diz que pretende realizar eleições no primeiro semestre de 2003.