Líderes do Fatah deixam Gaza e vão para a Cisjordânia

A maioria dos líderes do movimento palestino Fatah se encontra nesta quinta-feira, 14, na cidade de Ramallah, com o presidente Mahmoud Abbas, depois de Gaza ter caído quase totalmente nas mãos do movimento islâmico Hamas. Fontes do Fatah disseram à Efe que muitos líderes e altos oficiais conseguiram sair de Gaza nos últimos dias, graças a suas boas relações com os órgãos de segurança e o Exército de Israel. Segundo as fontes, os funcionários entraram em Israel através de Erez e outras passagens fronteiriças, seguindo depois para Ramallah. Um dos poucos que ficaram em Gaza é Maher Hellez, secretário do Fatah. Ele está sendo protegido pelas forças da Segurança Preventiva. Nas últimas horas o Hamas informou que tinha tomado o quartel da Segurança Preventiva, o que ainda não foi confirmado.