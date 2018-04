Líderes do G-7 efetivamente removem a Rússia do G-8 Os líderes das maiores economias do mundo efetivamente removeram a Rússia do G-8 em resposta à intervenção militar do país na Ucrânia. Em um comunicado, os líderes do G-7 disseram que suspenderam reuniões de cúpula com a Rússia sob a configuração do G-8 enquanto o país continuar ocupando o território da Crimeia.