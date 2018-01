Líderes do Paquistão e da Índia se reúnem O primeiro-ministro da Índia, Atal Behari Vajpayee, reuniu-se em Islamabad com o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, - paralelamente a uma cúpula regional - dando impulso a um processo de melhoria de relações bilaterais, iniciado em 2003. Os dois países rivais, que possuem armas nucleares, travaram duas guerras pela região da Caxemira e dois anos atrás estiveram à beira de um novo conflito. Segundo a chancelaria paquistanesa, durante a reunião de uma hora e meia, os dois líderes "falaram de temas de interesse mútuo, com enfoque especial em assuntos bilaterais e regionais", sem mencionar explicitamente a questão da Caxemira.