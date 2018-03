Líderes do Taleban se reorganizam, diz jornal O mulá Omar, líder do Taleban, designou um conselho de 10 membros para organizar a resistência às tropas estrangeiras que ocuparam o país e ao governo do presidente Hamid Karzai. A informação foi publicada pelo jornal paquistanês The News. De acordo com o diário, o mulá enviou uma mensagem gravada a seus colaboradores. Na fita, Omar apela a seus seguidores para que realizem sacrifícios para caçar as tropas americanas, outros exércitos estrangeiros e o governo "fantoche" de Karzai, prosseguiu o jornal. A informação foi passada ao periódico por um porta-voz do Taleban. Segundo o porta-voz, o conselho de Omar inclui o mulá Obaidullah, ex-ministro de Defesa, e destacados comandantes militares, como o mulá Dadullah e Akhtar Mohammad Usmani. As autoridades afegãs declararam acreditar que os líderes do Taleban - inclusive o mulá Omar - estejam escondidos no Paquistão e pediram a Islamabad que adote medidas de segurança com relação ao assunto.