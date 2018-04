Líderes empresariais da Venezuela denunciam agressão

Noel Alvarez, presidente da Federação das Câmaras e Associações de Comércio e Produção da Venezuela (Fedecamaras), afirmou que ele e mais três pessoas estavam retornando para seus escritórios na noite de ontem, após um jantar, quando foram atacados por homens armados em um veículo.

"Quando nós freamos, eles começaram a atirar em nós sem dizer uma palavra. O ex-presidente (da federação) Albis Muñoz foi atingido por três balas", disse Alvarez, em entrevista à emissora de TV Globovisión. "Então eles nos tiraram do carro e começaram a nos bater. Eles nos levaram de carro por Caracas durante duas horas, e então nos liberaram". Alvarez disse que Muñoz, que tinha dois ferimentos de balas no peito e um no braço, foi levado para um hospital próximo.

Um forte crítico do presidente Hugo Chávez, Alvarez não deu detalhes sobre as identidades dos agressores. Ele pediu que autoridades investiguem o caso, porque "o governo é responsável por proteger todos os cidadãos". Segundo estatísticas oficiais, cinco pessoas são sequestradas a cada dia na Venezuela, onde mais de 19 mil pessoas morreram de modo violento no ano passado, um recorde na região. As informações são da Dow Jones.