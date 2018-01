Líderes europeus aguardam explicações de Cameron sobre situação do Reino Unido

BRUXELAS - Os chefes de Estado e do governo da União Europeia (UE) esperam nesta terça-feira, 28, que o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, dê explicações sobre a situação atual do país e sua relação com os membros do bloco após o referendo no qual os britânicos apoiaram a saída da UE.

As instituições comunitárias insistiram que o Reino Unido deve comunicar "o mais rápido possível" aos demais membros sua decisão de deixar oficialmente a UE, o que ativaria o artigo 50 do Tratado de Lisboa e daria sinal verde para as negociações de saída.

"Juridicamente é impossível de obrigar" o Reino Unido a ativar o artigo 50, segundo fontes diplomáticas.

Mas se o Reino Unido adiar a notificação formal, há membros do bloco que já levantaram a possibilidade de recorrer ao artigo 7 do Tratado, que corresponde à suspensão do voto britânico no Conselho da UE.

Antes da reunião de cúpula, o Parlamento Europeu realizou uma sessão plenária extraordinária para debater as consequências do referendo.

No plenário será votada uma resolução, respaldada pelos principais grupos políticos, que incitam Cameron a notificar o resultado do referendo "imediatamente".

No processo de reflexão que os líderes dos 27 membros começarão na quarta-feira sobre o futuro da UE, em sua primeira reunião sem o Reino Unido, transmitirão a mensagem de "confiança" e "determinação" para trabalhar por uma melhor União Europeia. /EFE