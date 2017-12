Líderes europeus recebem primeiros euros Os líderes reunidos na cúpula da União Européia receberam hoje seus primeiros euros, no mesmo dia em que moedas do novo meio circulante se tornaram disponíveis para os cidadãos de metade dos países da chamada ?zona do euro?. Os quinze líderes da União Européia foram presenteados com pequenos sacos plásticos contendo uma seleção de 29 moedas de diversos valores. Hoje é o segundo e último dia da cúpula de fim de ano da UE. Autoridades belgas informam que os mandatários receberam os mesmos ?kits para principiantes? do euro que estão à venda nas estações de trem da Bélgica e contando o equivalente a 500 francos em moedas de euro - 12,40 euros. Os ?kits para principiantes? foram planejados para ajudar o cidadão comum a se familiarizar com a nova moeda antes de 1º de janeiro, quando ela se tornará o meio circulante oficial. Esses kits estão disponíveis, a partir de hoje, na Áustria, Bélgica, Itália, Luxemburgo, Espanha e Finlândia. Ontem eles já tinham sido postos à venda ontem na França, Irlanda e Holanda. Alemães, gregos e portugueses terão de esperar até segunda-feira.