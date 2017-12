Líderes europeus rejeitam proposta para remoção de Arafat Os governantes europeus emitiram declarações cautelosas a respeito do discurso do presidente norte-americano George W. Bush ontem sobre a crise no Oriente Médio e não endossaram seu pedido para mudança na liderança palestina. "Não exigiremos que (o líder palestino Yasser) Arafat ou qualquer outro líder da região seja removido", disse o primeiro-ministro holandês, Anders Fogh Rasmussen, que assume a presidência da União Européia em 1º de julho. Outros governantes disseram que os líderes palestinos não podem ser definidos por imposição externa. "O povo palestino sozinho deve decidir sobre seu líder legítimo", afirmou o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Joschka Fischer. Javier Solana, chefe de política internacional da União Européia, disse que a união está novamente pronta para ajudar a organizar eleições que poderiam dar aos palestinos "uma oportunidade de escolher seus líderes". De modo geral, entretanto, os líderes europeus demonstraram satisfação com o pronunciamento de Bush, considerado uma indicação da vontade norte-americana de comprometer-se com esforços para cessar a violência na região. Eles expressaram apoio às declarações de Bush de criação de um Estado palestino, reforma na Autoridade Palestina e retirada do exército israelense da Cisjordânia. Os europeus ficaram decepcionados com a ausência de convocação de uma conferência de paz no Oriente Médio.