Líderes europeus tentam superar divisões em Atenas Líderes europeus proclamaram ter feito grandes avanços na restauração da unidade continental, saudando a entrada de 10 novos membros na União Européia e defendendo um papel central das Nações Unidas no Iraque pós-guerra. Buscando superar meses de atritos em relação ao Iraque, Grã-Bretanha, França, Espanha e Alemanha assinaram uma declaração conjunta sobre o papel da ONU na reconstrução e pediram a Washington para manter a lei e a ordem após a queda do regime de Saddam Hussein. À margem da cerimônia onde nações do antigo bloco comunista assinaram tratados de integração à UE, os quatro países com assento no Conselho de Segurança da ONU também pediram aos EUA para divulgarem o esperado "itinerário" para a paz entre Israel e os palestinos. Autoridades disseram que os 15 líderes da UE devem endossar as declarações sobre o Iraque e o Oriente Médio antes do fim da cúpula, nesta quinta-feira, junto com o ministro do Exterior russo, Igor Ivanov. A guerra no Iraque teve um peso considerável no evento histórico para a UE. Numa cerimônia em Atenas, berço da democracia européia, Chipre, Malta, Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, Polônia, República Checa, Eslováquia e Eslovênia assinaram tratados que os tornarão membros da UE em 1º de maio de 2004. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que também estava em Atenas, passou o dia em reuniões com líderes europeus tentando aproximar propostas sobre a natureza do papel de sua organização no Iraque. Autoridades disseram que houve um consenso sobre dar gradualmente à ONU - além da responsabilidade pela entrega de ajuda humanitária - um papel na reconstrução política e econômica do Iraque, mas não foram divulgados prazos. Veja o especial :