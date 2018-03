Líderes franceses se voltam para as eleições legislativas Jacques Chirac e Jean-Marie Le Pen estão em plena campanha para o segundo turno das eleições presidenciais do próximo domingo, mas suas cabeças estão inteiramente voltadas para as eleições legislativas de meados de junho. Ninguém tem dúvida de que o atual presidente obterá uma grande votação não por sua capacidade de reunir forças políticas em torno de sua candidatura, mas pelo fato de que o pleito se converteu num plebiscito anti-Le Pen - apoiado por quase todas as forças políticas do país, incluindo a esquerda e os sindicatos. Trata-se de uma verdadeira frente republicana para barrar a ascensão da extrema direita. Nessa fase da campanha, os institutos de pesquisa - que não tiveram no primeiro turno a capacidade de prever a proximidade do perigo ultraconservador - se mostram bem mais discretos e prudentes na divulgação das tendências do eleitorado. Le Pen já não discute a possibilidade de vitória eleitoral e tem afirmado que a partir de 30% dos votos sua vitória política está garantida. Chirac já estuda a designação de um primeiro-ministro para substituir Jospin a partir do dia 6, cuja missão principal será garantir uma confortável maioria parlamentar - sem a qual ele não terá condições de impor sua política. Nomes como Nicolas Sarkozy, François Fillon, Douste Blazy e outros circulam sem que tenha havido qualquer vazamento sobre a escolha definitiva do soberano. A antiga maioria plural, formada por socialistas, verdes, comunistas e radicais de esquerda, ainda atordoada com o resultado eleitoral do último domingo, procura transformar-se em "esquerda unida". É apenas uma mudança semântica, praticamente com os mesmos homens e mulheres - incluindo Jospin, que, sexta-feira, sob intensa pressão de seu ministério e amigos, quebrou o silêncio que mantinha desde a derrota eleitoral e recomendou a seu eleitorado a repudiar Le Pen e votar em Chirac, seu velho adversário. Jospin refletiu também sobre o comentário feito pelo ex-primeiro-ministro Pierre Mauroy, que durante a campanha viu falhas no discurso centrista do primeiro-ministro e chegou a adverti-lo: "Afinal, falar em classe operária não chega a ser um palavrão na boca de um socialista." Quanto à extrema esquerda (mais de 10% dos votos), os dois principais partidos, Luta Operária e Liga Comunista Revolucionária, juntam seus trapos para disputar as eleições legislativas sem nenhum tipo de aliança com os socialistas. Com 30% dos votos ou mais, Le Pen continuaria sendo um fantasma ameaçando a França pelo menos até meados de junho, até que seja conhecido o resultado do pleito parlamentar. A projeção desse resultado no chamado "terceiro turno", isto é, nas eleições para a Assembléia Nacional, apenas um mês depois, permitirá à Frente Nacional (de Le Pen) manter seus candidatos em cerca de 250 distritos eleitorais no segundo turno. Na eleição legislativa de 1997, a participação dos candidatos da Frente Nacional não chegou a cem. Le Pen tem prometido renegociar a participação da França na União Européia, denunciando o Tratado de Maastricht; restabelecer a pena de morte; criar "campos de trânsito", onde os estrangeiros desempregados aguardariam o momento em que seriam expulsos para seus países de origem. Esse discurso único na França arrepia e atemoriza os partidos da burguesia privada (RPR, UDF e DL) ou da burguesia pública (PS, PCF e verdes), como estão sendo definidos os partidos tradicionais da direita e esquerda depois da demonstração de fragilidade eleitoral de domingo - todas essas forças juntas só conseguiram reunir 36% dos votos do eleitorado francês. Com a presença de candidatos lepenistas em quase metade das circunscrições, os conservadores e liberais que procuram se unir em torno de um novo partido, a União da Maioria Presidencial, poderão ser confrontados a negociações triangulares indigestas. A esquerda espera que seu eleitorado, traumatizado pela presença de Le Pen no segundo turno do pleito presidencial, possa evitar a dispersão dos votos e limitar o abstencionismo - dois fatores que contribuíram para o Waterloo socialista. Não se deve esquecer que a esquerda pode também ser prejudicada pela manutenção de candidaturas da extrema direita no segundo turno, na medida que uma grande parte do eleitorado popular e comunista votou em Le Pen. Na região do Nord-Pas de Calais, e em cidades como Lille, Dunquerque, Calais, administradas por socialistas e comunistas, Le Pen cresceu muito e chegou mesmo a se impor em diversas delas. Os cenários são diversos e projetam desde uma ampla vitória dos gaullistas até uma inesperada vitória da esquerda, o que restabeleceria a situação anterior de coabitação. Nesse caso, não se descarta uma crise política e institucional, diante da inviabilidade de governar depois destes últimos cinco anos. A hipótese mais viável é que a direita clássica possa obter uma maioria relativa na Assembléia Nacional, uma esquerda ainda representativa passe para a oposição e a extrema direita faça sua entrada no Parlamento. Quanto à meta atual do candidato extremista, não é chegar a presidência da república, mas sim eleger uma bancada no Parlamento. O que seu partido não conseguiu até agora em razão do sistema eleitoral majoritário que privilegia as alianças e prevê a desistência dos candidatos menos votados em favor dos melhores colocados no primeiro turno. Como ninguém quer saber de aliança com a extrema direita, ela tem permanecido isolada sem conseguir eleger uma bancada de deputados, ao contrário do que ocorre no pleito para o Parlamento Europeu, onde o escrutínio é proporcional. Agora, Le Pen tem possibilidade de eleger uma primeira bancada, entre cinco ou dez deputados segundo certas estimativas, mas todos com disposição de fazer muito barulho na Assembléia Nacional Francesa.