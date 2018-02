Líderes franceses vêm de longa história de ataques Desde 1894, presidentes da França são alvo de terroristas. Alguns foram mortos. Confira uma breve cronologia dos atentados contra líderes franceses: - Sadi Carnot é assassinado em Lion em 1894 pelo anarquista italiano Caserio; - Émile Loubet é alvo de tentativa de assassinato por anarquistas em 1905; - Em 1919, o anarquista Émile Cottin dá dez tiros no presidente Georges Clemenceau, ferindo-o no ombro; - Paul Doumer é assassinado em 1932 por um imigrante russo. O presidente Charles De Gaulle escapou de vários atentados: - 23 de maio de 1962: De Gaulle deveria ser morto na escada do Palácio do Eliseu por um franco-atirador; - 22 de agosto de 1962: o carro de De Gaulle ficou crivado de balas disparadas pelo tenente-coronel Jean-Marie Bastien Thiry; - 31 de julho de 1963: complô da Escola Militar liderado por Georges Vatin projetou sua morte; - 14 de agosto de 1964: perto de Toulon, no sul do país, uma bomba colocada em um vaso de plantas no caminho de De Gaulle não chegou a explodir e foi descoberta vários dias depois.