Líderes ibero-americanos dirigem-se para cúpula; Chávez é dúvida Presidentes e chefes de governo desembarcavam em Santiago do Chile, na quinta-feira, para a 17a Cúpula Ibero-Americana, em torno da qual pairava um mistério sobre o comparecimento do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Vários dos outros líderes que estarão presentes no encontro de três dias têm chegada prevista para esta quinta-feira, como o presidente Luís Inácio Lula da Silva, em meio a um forte aparato de segurança. Cerca de mil policiais montam guarda nos vários locais em que ocorrerão atividades da cúpula, entre os quais o Clube Hípico de Santiago, onde, na noite de quinta-feira, a anfitriã Michelle Bachelet, presidente do Chile, dará início ao evento. Os dirigentes do Uruguai, da Guatemala, de El Salvador e de Andorra já se encontravam em Santiago para participar do encontro, que não contará com os presidentes do México e da República Dominicana. Os dois cancelaram sua participação devido às graves inundações enfrentadas em seus países pela passagem do furacão Noel. SEM FIDEL Ao contrário da Cúpula Ibero-Americana anterior, organizada pelo Chile, em 1996, na atual não estará presente o líder de Cuba, Fidel Castro, ainda convalescente. O país será representado por seu vice-presidente, Carlos Lage. Fidel "está bem, acompanha com atenção os preparativos da cúpula e, logicamente, deseja que o evento tenha êxito", afirmou a jornalistas o ministro cubano das Relações Exteriores, Felipe Pérez Roque, ao desembarcar em Santiago. Nas próximas horas devem chegar à capital chilena os líderes da Espanha, do Brasil, da Argentina e da Bolívia, entre outros, enquanto os chanceleres analisam o documento da cúpula, cujo tema central é a coesão social. Já o comparecimento de Chávez parece incerto. Inicialmente, especulava-se que o dirigente venezuelano chegaria a Santiago nas primeiras horas da quinta-feira. Mas logo os organizadores aventaram a hipótese de Chávez aparecer somente poucas horas antes da abertura oficial do evento. Na quarta-feira, após uma manifestação de estudantes em protesto contra uma reforma constitucional defendida por Chávez, que inclui a reeleição ilimitada para presidente, houve choque entre simpatizantes e adversários do presidente no interior de uma universidade, que deixou feridos. Também há especulações sobre um encontro entre o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, e o presidente da Argentina, Néstor Kirchner. Os dois países estão em conflito devido à construção de uma fábrica de celulose no lado uruguaio de um rio de fronteira. Até agora, porém, não foi marcada nenhuma reunião entre os dois.