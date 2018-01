Líderes indianos não crêem em milagre de Madre Teresa Líderes marxistas do governo de Bengala Ocidental, na Índia, estão boicotando as celebrações para a beatificação de Madre Teresa, afirmando que não crêem que ela realizou milagres após sua morte. A freira, morta em 1997, foi beatificada pelo papa João Paulo II e uma das provas seria a recuperação de uma mulher com um tumor incurável. Surya Kanta Mishra, ministro da Saúde, disse: "Não há milagres. Ela foi salva com medicação." As autoridades reconhecem a assistência de Madre Teresa aos pobres.