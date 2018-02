Líderes internacionais condenam ataque a Gaza Líderes mundiais e representantes de organismos multinacionais criticaram hoje o ataque israelense na Faixa de Gaza no qual morreram pelo menos quatorze pessoas, sendo nove crianças, e o líder do braço armado do Hamas, Salah Shehadeh. Um caça israelense disparou um míssil contra um prédio em uma zona residencial em Gaza. No ataque, mais de 150 pessoas ficaram feridas. Israel lamentou a perda de vidas inocentes em Gaza e declarou que "não teve intenção de provocar a morte de civis". No entanto, o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, classificou o ataque aéreo como um dos "maiores sucessos" do Exército do país e disse que Shehadeh era o principal coordenador de atentados suicidas. Na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro Tony Blair qualificou o ataque de "inaceitável e contraproducente". Blair insistiu para que se coloque um fim na "onda de violência que atormenta a região". A alta comissária para Direitos Humanos das Nações Unidas, Mary Robinson, condenou o ataque destacando que, "segundo os direitos humanos internacionais e as leis humanitárias, a morte de civis como conseqüência de uma operação militar está absolutamente proibida, não importando quão significativo seja o alvo do ataque". O secretário-geral das ONU, Kofi Annan, também condenou os ataques. Ele disse que Israel "tem a responsabilidade moral e legal de tomar medidas que evitem a perda de vidas humanas inocentes". "Condeno a morte de civis inocentes no ataque contra Gaza. Quero apresentar as minhas condolências ao povo palestino e aos familiares das vítimas", disse o representante da Política Externa e de Segurança da UE, Javier Solana, em comunicado. Este bombardeio, que visou uma área muito povoada, "ocorre no momento em que israelenses e palestinos estão trabalhando muito seriamente para acabar com a violência e restaurar a cooperação", assinalou. Frisando que "a União Européia compreende o direito de Israel de proteger a sua segurança e de pôr fim aos atos de terrorismo de que são vítimas os seus cidadãos", Solana insistiu em que "este tipo de operação não conduz à paz nem à reconciliação". Na mesma linha, no Cairo, o ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Ahmed Maher, descreveu o bombardeio como "uma ação direta contra civis". "É um crime cometido enquanto se realizam esforços para trazer a paz à região", acusou, acrescentando que esta ação de Israel "fecha de repente as portas da paz". O chefe da diplomacia egípcia sugeriu aos EUA empreendam "ações firmes" contra o Estado judeu. O príncipe saudita Saud al-Faisal, em visita hoje ao Cairo, também condenou o ataque e advertiu que o povo israelense "é quem mais tem a perder com o atual conflito no Oriente Médio". "Não existe justificativa moral, humana ou militar para estas ações. Deve responder-se a tais atos com medidas firmes, não podemos ficar de braços cruzados", sublinhou Al-Faisal. O presidente da Liga Árabe, Amr Moussa, emitiu um comunicado pedindo que o Conselho de Segurança das Nações Unidas intervenha e garanta "proteção para o povo palestino que está sob ocupação israelense". Na Jordânia, o ministro de Informação, Mohammad Affash Adwan, disse que este ataque "traz dúvidas sobre as intenções israelenses de buscar uma solução pacífica para o Oriente Médio". Noruega e Suécia condenaram também o ataque. "Sinto profundamente pela morte das crianças e outros civis inocentes" disse o ministro das Relações Exteriores da Noruega, Jan Petersen. "Israel deve deter os ataques aéreos contra alvos civis palestinos", disse. A ministra das Relações Exteriores da Suécia, Anna Lindh, disse que o ataque é "um crime contra o direito internacional e não é moralmente digno para uma democracia como Israel." Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO