Líderes iraquianos participam de conversas cordiais e francas Os líderes políticos do Iraque participaram de conversas "cordiais, mas francas" neste sábado, em uma tentativa de reviver os esforços de reconciliação nacional e reparar a fraturada unidade governamental. Os cinco líderes, representando a maioria xiita, os sunitas e os curdos, se encontraram por volta de 90 minutos e devem se encontrar novamente no domingo, disse o vice-primeiro-ministro do Iraque, Barham Salih, à Reuters. Foi a primeira vez que eles se encontraram em dois meses. "O encontro foi cordial, mas caracterizado por discussões francas dos problemas e um senso de responsabilidade para resolver as crises políticas que afligem o país", disse Salih. O primeiro-ministro Nuri al-Maliki está sob crescente pressão de Washington, que está frustrada pelo progresso político insignificante enquanto o Exército norte-americano aumenta suas operações para acabar com a violência sectária. Maliki participou das conversas juntamente com o presidente Jalal Talabani, um curdo, o sunita vice-presidente Tareq al-Hashemi, o xiita vice-presidente Adel Abdul-Mahdi e Masoud Barzani, presidente da região semi-autônoma do Curdistão. Salih disse que os líderes discutiram os resultados das conversas preparatórias que acontecem quase diariamente desde 15 de julho. Os resultados incluíram tentativas e acordos sobre a revisão de uma lei de desbaathificação (fim do partido Baath, do ex-presidente Saddam Hussein), os poderes das províncias e "estruturas para questões cruciais sobre como lidar com as milícias, grupos insurgentes, detentos e divisão de poderes", disse Salih. A lei de desbaathificação é uma das questões mais espinhosas porque propõe diminuir as restrições sobre ex-membros do partido Baath trabalharem no serviço civil ou no Exército. Washington quer ver sinais de progresso político na reconciliação nacional antes de um relatório sobre a estratégia do presidente dos EUA, George W. Bush, para o Iraque ser apresentado ao Congresso no meio de setembro. Os democratas no Congresso norte-americano, que desejam o retorno das tropas dos EUA assim que possível, devem se agarrar a qualquer evidência de que a estratégia não está funcionando. O fraco e divido governo de Maliki fez pouco progresso em pôr em prática importantes leis para promover a reconciliação nacional e blocos políticos estão relutantes em se comprometer. Quase metade de seu gabinete renunciou ou está boicotando os encontros.