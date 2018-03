Líderes militares cruzam fronteira das Coréias Líderes militares das duas Coréias cruzaram, pela primeira desde a Guerra da Coréia, a fronteira entre os dois países. Eles inspecionaram as obras da conexão ferroviária entre o Norte e o Sul. Em setembro, a Coréia do Norte e a do Sul iniciaram os trabalhos de conexão ferroviária, acertada na histórica reunião de cúpula de 2000. Apesar do processo de reconciliação iniciado durante essa reunião, as relações bilaterais estão estremecidas pela decisão da Coréia do Norte de reativar seu programa nuclear.