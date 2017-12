Líderes muçulmanos acusados de ligação com terrorismo O governo argelino abriu uma investigação sobre uma possível ligação de pregadores muçulmanos com uma rede terrorista com ramificações no Iraque, informou neste sábado o Ministério para Assuntos Religiosos. As primeiras informações foram dadas na semana passada, na província de Kenchela, onde várias pessoas acusaram um grupo de religiosos de envolvimento numa rede de apoio a grupos terroristas. O Departamento de Assuntos Religiosos da província emitiu um desmentido. Mas o Ministério informou que vai examinar as acusações a partir de uma lista de pregadores supostamente implicados, elaborada pelo órgão. O jornal El Jabar noticiou a distribuição de livros religiosos considerados extremistas e discos digitais elogiando o Grupo Salafista para a Pregação e o Combate (GSPC), a mais ativa organização terrorista islâmica argelina.