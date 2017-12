Líderes mundiais comemoram o Dia D na França Apesar das tensões diplomáticas causadas pela Guerra do Iraque, líderes de mais de 10 países se reuniram neste domingo na Normandia para celebrar os 60 anos do Dia D, o desembarque de tropas aliadas na Normandia que marcou o início da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra mundial. O presidente francês Jacques Chirac saudou o presidente dos Estados Unidos George Bush em sua chegada ao cemitério americano Colleville-sur-Mer (foto ao lado), onde estão enterrados 9.387 soldados dos Estados Unidos. A cerimônia na praia de Omaha começou com uma salva de 21 tiros em homenagem a um dos veteranos dos combates na Normandia. ?Apesar do passo rápido do tempo, nossa presença juntos hoje é uma lembrança para as gerações mais jovens do verdadeiro significado de uma guerra que continua formando a nossa compreensão do mundo?, disse Chirac. ?A França nunca esquecerá?. Ao mesmo tempo, na cerimônia na praia de Juno, a rainha Elisabeth II, lembrou os sacrifícios dos soldados canadenses na batalha. ?A Grã-Bretanha havia sido ameaçada diretamente pelo inimigo, mas vocês cruzaram o Atlântico desde a relativa segurança de sua pátria para combater pela liberdade da Europa?, afirmou a rainha em seu discurso. Várias cerimônias, como oferenda de flores e desfiles militares, estão previstas ao longo do dia. O clima de festa tomou conta da região, com os moradores decorando suas casas com bandeiras dos países aliados. Vários franceses que eram crianças na época do desembarque saudavam as pessoas que iam às comemorações. A principal cerimônia deve reunir o primeiro-ministro britânico Tony Blair, o presidente russo Vladirmir Putin e o americano George Bush em Arromanches, perto do ponto central entre as cinco praias onde aproximadamente 156 mil soldados, na maioria americanos, ingleses e canadenses, tomaram de assalto a região, cruzando o Canal da Mancha. Com a intenção de apagar ressentimentos passados, pela primeira vez, a França convidou um governante alemão para as cerimônias comemorativas. O chanceler Gerhard Schroeder estará com os outros chefes de estado em Arromanches e com veteranos em um dos cemitérios germânicos na França.