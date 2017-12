Líderes mundiais desejam melhoras a Fidel Castro Os presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e Argentina, Néstor Kirchner, e o Nobel de Literatura Gabriel García Márquez foram algumas das personalidades que desejaram ao presidente cubano, Fidel Castro, uma rápida recuperação, informou neste sábado o jornal oficial Granma. A lista inclui também líderes do México, Venezuela, Chile e Líbia. Fidel, de 78 anos, foi operado na quinta-feira para reconstituir o joelho esquerdo, fraturado numa queda na véspera. Enquanto isso, o presidente do Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, denunciou em Havana o embargo imposto pelos Estados Unidos ao arquipélago comunista, qualificando a medida - em vigor há mais de quatro décadas - como um "genocídio". As declarações de Alarcón foram feitas durante uma manifestação para chamar a atenção para uma votação na Organização das Nações Unidas para condenar as sanções. Ainda neste sábado, a televisão estatal cubana anunciou a morte de Rosa Elena Simeon, ministra da Ciência, da Tecnologia e do Ambiente de Cuba. Ela faleceu na noite de ontem, aos 61 anos.