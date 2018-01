Líderes palestino e israelense vão se reunir segunda-feira no Egito O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, e o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, vão se reunir na segunda-feira, na localidade egípcia de Sharm el-Sheikh, informou hoje o jornal egípcio governista Al Ajbar. O presidente egípcio, Hosni Mubarak, será o anfitrião da reunião, segundo o jornal. A informação não foi confirmada por enquanto por nenhuma outra fonte. O jornal afirma que a reunião faz parte dos esforços de mediação de Mubarak entre a ANP e Israel. Além disso, informa que os chefes de Governo egípcio e palestino tentarão convencer a delegação israelense a facilitar a chegada de ajuda humanitária aos palestinos. A possibilidade de uma reunião palestino-israelense havia sido anunciada durante as reuniões do Fórum Econômico Mundial, que aconteceram No fim de semana passado em Sharm el-Sheikh, no litoral do Mar Vermelho.