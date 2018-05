Líderes palestinos devem selar acordo semana que vem no Egito

RAMALLAH - O chefe do grupo muçulmano Hamas, Khaled Meshal, irá se encontrar na próxima quarta-feira, no Egito, com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP) e líder do Fatah, Mahmud Abbas, para a dupla firmar um acordo de união, disse nesta sexta-feira, 29, um importante membro do Fatah.

Veja também:

Infográfico: As fronteiras da guerra no Oriente Médio

Linha do tempo: Idas e vindas das negociações de paz

"A assinatura do acordo será em 4 de maio, quando Abbas e Meshal e todas as facções palestinas irão se reunir na sede da Liga Árabe, no Cairo", afirmou Azzam al-Ahmed, que liderou uma delegação do Fatah em conversas entre os grupos rivais.

Na quarta-feira, foi anunciado um surpreendente acordo de reconciliação entre os palestinos. O acordo entre o Fatah, que controla a Cisjordânia, e o Hamas, que domina a Faixa de Gaza, deve resultar na formação de um governo de transição. A previsão é que ocorram eleições no ano que vem.

O anúncio gerou muitas críticas de Israel, para quem o pacto prejudica a chance de paz. Abbas, porém, disse que o governo interino não ditaria a política em relação às negociações com Israel, que permaneceriam a cargo da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), também comandada por ele.

As tensões entre o Fatah e o Hamas datam do início do controle limitado dos palestinos sobre seu próprio governo, no início dos anos 1990. A situação piorou muito em 2007, quando forças do Hamas expulsaram o Fatah da Faixa de Gaza, após uma semana de violentos confrontos, separando os territórios palestinos em dois campos rivais. As informações são da Dow Jones.