Líderes palestinos querem eleição até 10 de janeiro Oficiais palestinos disseram neste sábado que irão organizar eleições para escolher o substituto de Yasser Arafat até 10 de janeiro. Arafat morreu na quinta-feira e o líder do parlamento, Rauhi Fattouh, assumiu seu posto temporariamente. De acordo com a lei palestina, as eleições devem ocorrer dentro de 60 dias.