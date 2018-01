Líderes rebeldes se reúnem com presidente interino do Haiti Recebidos por uma multidão em festa, os líderes rebeldes haitianos Guy Philippe e Louis-Jodel Chamblain chegaram hoje (01) ao palácio presidencial de Porto Príncipe, abandonado no domingo por Jean-Bertrand Aristide. Os dois líderes se fecharam no palácio com o presidente interino, Boniface Alexandre - até domingo presidente da Corte Suprema -, a quem se comprometeram a apoiar. A renúncia de Aristide não pacificou totalmente o país. Partidários do presidente deposto promoviam saques na capital, e choques entre simpatizantes de Aristide e dos rebeldes causaram pelo menos três mortes hoje - uma em Porto Príncipe e duas em Petit Goave. Tropas americanas guardam o exterior e o interior do palácio de governo. A pedido de Alexandre, mais soldados estrangeiros devem chegar ao país nos próximos dias para se encarregar da segurança. Na noite de domingo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade o envio de uma força internacional de estabilização. Além da mais de uma centena de soldados dos EUA que já estão no país, outros 400 fuzileiros navais (marines) deveriam chegar na noite de hoje. O secretário de Estado americano, Colin Powell, afirmou que Washington planeja enviar cerca de mil marines para "garantir a estabilidade e pôr fim à violência para que os novos líderes interinos possam escolher um novo primeiro-ministro e preparar o país para eleições". "Todos os que disseram que deveríamos ter ido (para o Haiti) antes estavam defendendo uma atuação nossa ao lado de um presidente que liderava um governo defeituoso, uma presidência defeituosa", disse. Powell explicou que Washington não queria tomar essa decisão que "levaria os EUA à armadilha por um período indefinido, apoiando um indivíduo que pode ter sido eleito democraticamente, mas não estava governando de modo efetivo nem democrático". A França anunciou o envio de mais de 100 homens e o Chile informou que enviaria 120 soldados - uma força à qual se somaram outros 100 militares nas próximas semanas. O Canadá também se comprometeu a enviar soldados e o Brasil estudava hoje a possibilidade de integrar a força de estabilização. Um grupo de rebeldes e um comboio de dez carros acompanharam o trajeto de Philippe e Chamblain pelas ruas da capital até o palácio. Na frente da sede do governo, milhares de simpatizantes aguardavam os líderes gritando slogans contra Aristide. Alguns, pedindo "morte aos políticos", conclamavam os líderes rebeldes a assumirem o poder imediatamente. Philippe defendeu o retorno de Aristide - após a confirmação de que ele estava na República Centro-Africana - ao Haiti para que fosse julgado por "alta traição, assassinato e roubo". O líder rebelde, que completou 36 anos no domingo, declarou que "gostaria de voltar" ao comando da segurança pública do país. Guy Philippe é um ex-chefe da polícia de Aristide e se tornou um dos principais dirigentes da autoproclamada Frente de Resistência Nacional - que intensificou seus ataques contra o governo nas últimas três semanas e tomou quase dois terços das cidades do país em seu avanço na direção de Porto Príncipe. Chamblain, chefe militar do movimento, liderou os paramilitares que apoiaram a ditadura militar que governou o país de 1991 a 1994, depois de um golpe que depôs Aristide.