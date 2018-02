Líderes republicanos falam à imprensa às 11h

No Senado, as lideranças da Casa vêm conversando desde ontem sobre um acordo para suspender a paralisação parcial do governo, iniciada no dia 1º, e evitar uma moratória inédita na história dos EUA.

No entanto, muitos conservadores da Câmara têm mostrado resistência a uma proposta de garantir o financiamento do governo até 15 de janeiro e permitir ao Tesouro que continue tomando empréstimos para saldar suas dívidas até fevereiro. A Casa Branca precisa de um acordo porque o teto da dívida dos EUA, de US$ 16,7 trilhões, deverá ser atingido na quinta-feira (17).

Por outro lado, assessores no Congresso acreditam que o líder da maioria no Senado, o democrata Harry Reid, e o líder republicano na Casa, Mitch McConnell, podem chegar a um acordo até as 13h (de Brasília). Ontem, McConnell atualizou o presidente da Câmara, John Boehner, sobre o andamento das negociações no Senado, e líderes republicanos de ambas as casas têm reuniões particulares com representantes do partido nesta terça-feira. Fonte: Associated Press.