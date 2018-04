Líderes são convidados a relembrar Malvinas Veteranos da Guerra das Malvinas enviaram convites a todos presidentes dos países-membros da União de Nações Sul-americanas (Unasul) para que participem das cerimônias que comandarão em Ushuaia, capital da província de Terra do Fogo, no extremo sul da Argentina. A cerimônia está marcada para o dia 2 de abril, data do 30.º aniversário do desembarque das tropas do ditador Leopoldo Fortunato Galtieri no arquipélago reivindicado pela Argentina.