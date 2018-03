Líderes sindicais espanhóis reúnem-se com o rei Os principais líderes sindicais da Espanha, Ignácio Fernández Toxo e Candido Méndez, se encontraram com o rei Juan Carlos nesta terça-feira, quase duas semanas depois de se reunirem com o primeiro-ministro do país, Mariano Rajoy. Segundo fontes ouvidas pelo jornal El País, os sindicalistas conversaram com o monarca sobre a situação econômica espanhola.