Líderes talebans são mortos em ofensiva no Afeganistão Dois líderes talebans foram mortos e outros três rebeldes capturados pelas tropas afegãs e da coalizão dirigidas pelos EUA, em operações aéreas no sul do Afeganistão, informou o comando americano. As ações aconteceram na noite de sexta-feira e durante a manhã de sábado e tinham como alvo um suposto refúgio dos rebeldes no distrito de Sangin, na província de Helmand. Os três talebans foram capturados pelas tropas da coalizão durante uma operação de busca feita no o sábado no distrito de Maiwand, na província de Kandahar, segundo outro comunicado do comando Americano.