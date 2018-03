Liga Árabe convoca reunião de cúpula para o dia 24 A Liga Árabe convocou uma reunião urgente para a próxima quarta-feira a pedido de palestinos após a difusão de imagens "dos massacres perpretados pelos israelenses nas cidades e campos palestinos, especialmente em Jenin". Também será discutida a prisão de dirigentes palestinos, entre eles o secretário-geral do movimento político Fatah, Marwan Barghouti. A reunião é a aplicação de uma decisão adotada pelo conselho ministerial da liga no dia 6 de abril, para que haja uma sessão aberta permanente, de acordo com a situação nos territórios palestinos ocupados por Israel. Enquanto isso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reiterou hoje sua preocupação com os recentes acontecimentos no Oriente Médio e manifestou-se "particularmente preocupado com o destino do líder palestino Yasser Arafat". "Não estamos indiferentes ao que ocorre numa região do mundo tão complexa quanto o Oriente Médio", afirmou Putin ao receber no Kremlin o príncipe saudita Saud al-Faysal, ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita.