Liga Árabe e Catar pedem ação rápida da ONU na Síria O chefe da Liga Árabe e o primeiro-ministro do Catar pediram nesta terça-feira ao Conselho de Segurança da ONU que tome uma ação rápida para conter a escalada da violência na Síria e apoie um plano árabe para a saída do poder do presidente sírio, Bashar al-Assad.