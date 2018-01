Liga Árabe lamenta complacência internacional com Israel A comunidade internacional é incapaz de interferir para acabar com as "práticas agressivas das forças israelenses de ocupação contra o povo palestino, que custaram a vida de muitos mártires, além dos feridos, dos bloqueios, da destruição e das demolições nos territórios palestinos", declarou nesta segunda-feira o porta-voz da Liga Árabe, Hisham Yussef. Pela manhã, o secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, partiu do Cairo em visita oficial a Amã e Damasco para discutir a atual situação no Oriente Médio e o período pós-Saddam Hussein no Iraque. "A Liga Árabe não pode fazer nada além de condenar profundamente as práticas israelenses, que são uma total violação do direito internacional, um comportamento habitual de Israel, que se considera acima da lei", prosseguiu Yussef. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO