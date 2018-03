Liga Árabe marca reunião de emergência para sábado O secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, disse que uma reunião de emergência com os ministros de Relações Exteriores de seus países-membros foi marcada para sábado no Cairo. Os palestinos pediram a realização da reunião para formarem uma posição unificada contra a invasão israelense a cidades palestinas e a quarentena do líder da Palestina, Yasser Arafat. As informações são da Dow Jones.