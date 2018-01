Liga Árabe não apóia ataque ao Iraque O secretário-geral da Liga Árabe, Amr Mussa, afirmou hoje que não apoiará nenhuma ação armada dos Estados Unidos no Iraque. "Este suposto ataque é questionado pelo mundo inteiro", disse Mussa em entrevista ao jornal austríaco Der Standard. Segundo ele, atacar o Iraque com base na mera suposição de que o país produz armas de destruição em massa seria uma "solução ilógica". Mussa afirmou que a Liga Árabe acredita no retorno dos inspetores de armas da ONU a Bagdá. O secretário-geral também disse que a política aplicada hoje por Israel contra os extremistas palestinos, somada a um ataque ao Iraque, "levaria a região a uma longa fase de instabilidade e violência".