Liga Árabe oferece cadeira da Síria a coalizão opositora

A oferta à Coalizão Nacional Síria, que conta com apoio do Ocidente e do mundo árabe, foi anunciada pelo secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Elaraby, após reunião de chanceleres no Cairo.

A Liga Árabe suspendeu a filiação da Síria em 2011, depois de o governo Assad não ter cumprido um plano proposto para entidade para pôr fim ao conflito que mais tarde transformou-se em guerra civil. As informações são da Associated Press.