Liga Árabe pede a renúncia de Bashar Assad Os países da Liga Árabe pediram ao presidente da Síria, Bashar Assad, que deixe o poder o mais rapidamente possível para pôr fim aos violentos distúrbios que tomam conta do país, afirmou na noite de ontem o emir do Catar, xeque Hamad bin Khalifa Al-Thani, depois de uma reunião do comitê ministerial da entidade em Doha.